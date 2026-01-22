Atlético Nacional vs Jaguares se aplazaría, ¿por qué y cuándo se juega?

El partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I se aplazaría, a falta de la confirmación oficial. La información la dio a conocer el periodista Yony Gutiérrez de La FM más Fútbol este jueves 22 de enero.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, en las próximas horas Dimayor podría anunciar el aplazamiento de uno de los partidos programados para la Liga BetPlay 2026-I, debido a un inconveniente logístico con el estadio.

Lea también [Video] Eduardo Méndez advirtió a Repetto y confirmó tres refuerzos más para Santa Fe

Inicialmente, el compromiso estaba fijado para el lunes 26 de enero a las 8:00 de la noche en el estadio Atanasio Girardot, escenario habitual de Atlético Nacional, que debía albergar el encuentro correspondiente a la segunda fecha del campeonato.

La razón por la que el partido fue agendado para el lunes tiene que ver con la realización de varios conciertos de Bad Bunny durante el fin de semana en el Atanasio Girardot, lo que obligó a mover la programación futbolística.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Atlético Nacional habría solicitado formalmente el aplazamiento del juego, argumentando que la logística no permitiría entregar el estadio en condiciones óptimas para la disputa del compromiso el lunes en la noche.

Ante esta situación, Dimayor ya estaría analizando el caso y evaluando distintas alternativas en el calendario para reprogramar el encuentro, decisión que se haría oficial en breve.

El principal inconveniente radica en los tiempos de desmontaje y adecuación del escenario, los cuales no alcanzarían a cumplirse entre la finalización de los conciertos y la realización del partido.

De concretarse el aplazamiento, este sería el segundo encuentro de la Liga BetPlay 2026-I que no se disputaría en la fecha originalmente prevista, lo que empieza a generar ajustes tempranos en el calendario del torneo.

Cabe recordar que el primer partido aplazado fue Millonarios vs Independiente Medellín, correspondiente a la cuarta fecha, el cual debió ser reprogramado debido a la realización de un concierto en tributo a Yeison Jiménez en el estadio El Campín.

Dicho compromiso, que estaba previsto para el sábado 31 de enero, fue trasladado finalmente para el domingo 1 de febrero, marcando un antecedente reciente de aplazamientos por eventos extradeportivos en los principales escenarios del país.



