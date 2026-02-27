Atlético Nacional sufre sanción de Dimayor

El Comité Disciplinario de la DIMAYOR dio a conocer la resolución 020 de 2026 en la que fue reportado Atlético Nacional, que deberá pagar una importante multa.

El conjunto 'verdolaga' fue castigado por violar el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 8ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Atlético Nacional S.A. y Alianza Valledupar Fútbol Club S.A.

Según reportaron el árbitro central y el comisario del compromiso, la reanudación del encuentro en el segundo tiempo tuvo un retraso superior a los dos minutos debido a la tardía salida de los jugadores de Atlético Nacional.

Ante esta situación, el cuadro 'verdolaga' tendrá que pagar una multa de once millones, trecientos ochenta mil ochocientos ochenta y dos mil pesos ($11.380.882).

"El Comité impuso la sanción mínima prevista conforme al literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF, al probarse al interior del trámite disciplinario un retraso para el inicio del segundo tiempo, como consecuencia de la salida tarde del Club Atlético Nacional, presentándose así una afectación en el normal desarrollo del encuentro deportivo, en los términos del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 8ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Atlético Nacional S.A. y Alianza Valledupar Fútbol Club S.A", agregó la resolución.

Próximos partidos de Atlético Nacional

Después de derrotar en condición de visita a Independiente Santa Fe en partido que estaba aplazado de la fecha 5, Atlético Nacional se revalidó como uno de los equipos favoritos al título de la Liga BetPlay.

El cuadro verdolaga llegó a 15 puntos, después de cinco victorias y una sola derrota.

En las próximas fechas, Atlético Nacional enfrentará a:

Fecha 9 - Domingo 1 de marzo

Deportes Tolima Vs Atlético Nacional

Hora: 8:30 P.M.

Copa Sudamericana - miércoles 4 de marzo

Atlético Nacional Vs Millonarios

Hora: 7:30 P.M.

Fecha 10 Liga BetPlay - sábado 7 de marzo

Águilas Doradas Vs Atlético Nacional

Hora: 4:00 P.M.