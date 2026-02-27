Millonarios contaría con 'ventaja' para enfrentar a Nacional por Sudamericana

Sin duda, la última presentación de Millonarios en Liga Betplay dejó a la afición más que satisfecha y con ansias de ver al cuadro de Bogotá en el duelo de la primera fase de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

Ahora, el equipo dirigido por Fabián Bustos podría contar con una ventaja pese a que el compromiso se dispute a partido único y en la ciudad de Medellín, pues lo cierto es que el cuadro azul contará con más días de descanso comparado con su rival.

De hecho, Nacional deberá visitar al Deportes Tolima el próximo domingo 1 de marzo, mientras que Millos no jugará el fin de semana y por ende, su último partido fue el jueves 26 de febrero ante Pereira en la goleada que se vivió en el Nemesio Camacho 'El Campín'.

Para nadie es un secreto que el compromiso puede ser el más importante del semestre para ambos clubes, pues está en juego su participación en torneo internacional, en donde avanzar representa un impulso económico y de prestigio.

Por su parte, Atlético Nacional llega con la intención de hacer valer su experiencia internacional. El conjunto verdolaga es uno de los clubes colombianos con mayor tradición en torneos de Conmebol y buscará aprovechar ese recorrido para marcar diferencia en una serie que se anticipa muy equilibrada.

El equipo paisa apuesta por un juego dinámico y por la capacidad de sus jugadores para resolver partidos de alta presión, especialmente en escenarios donde el margen de error es mínimo.

Lea también Luis Javier Suárez está en el radar de Liverpool y Newcastle: Sporting pide una millonada

Vale la pena destacar que el juego de Copa Sudamericana entre ambos conjuntos se disputará el próximo miércoles 4 de marzo a las 19:30 horas de Colombia.