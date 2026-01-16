El Fútbol Profesional Colombiano regresa en este 2026 con la Superliga BetPlay que ya está en juego protagonizada por Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla que igualaron a un tanto en el primer sorbo del primer título del año. Este viernes 16 de enero comienza la Liga BetPlay en forma y Atlético Nacional espera su debut frente a Boyacá Chicó el sábado 17.

Justo dos días antes de ese debut en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional llevó a cabo el evento del uniforme local y visitante que tendrá a lo largo de este 2026 en donde figurará en la Copa Sudamericana. Yony Gutiérrez en Planeta Fútbol dio a conocer detalles de la indumentaria del club junto con Nike.

Hace diez años ganaron la Copa Libertadores, por lo cual, “rinden homenaje y se inspiran en lo que fue la Copa Libertadores del 2016 y de todo el 2016 que fue un año con muchos éxitos de Atlético Nacional cerca de pelear la final de la Copa Sudamericana que por lo sucedido con Chapecoense no se jugó esa final”.

La indumentaria seguirá teniendo franjas verdiblancas como es costumbre año tras año en Atlético Nacional y el segundo uniforme será verde. Sin embargo, entre las novedades, Yony Gutiérrez también mencionó que el club tendría listo negociaciones con un asistente técnico internacional para acompañar, por ahora, a Diego Arias que seguiría en el cargo.

GUILLERMO NAZARENO VÉLEZ, EL NUEVO ASISTEWNTE TÉCNICO DE ATLÉTICO NACIONAL

En medio de la incertidumbre con el cargo de director técnico de Atlético Nacional que se especulaba la salida de Diego Arias y la llegada de otro perfil de entrenador, el cuadro verdolaga tendrá novedades, pero en su asistente técnico que llegará a instruir a Arias en este primer semestre del 2026.

Yony Gutiérrez informó que, “conocimos que llegará Guillermo Nazareno Vélez como asistente técnico de Atlético Nacional. Es un italiano argentino de 38 años, todavía no lo hacen oficial. Tenemos entendido que Nacional hará dos anuncios importantes hoy (viernes 16 de enero). Seguramente la del asistente técnico y la oficialización de Diego Arias, pues todavía no está el comunicado del técnico en propiedad”.

Sobre Guillermo Nazareno Vélez, “fue asistente técnico en equipos como Ñublense, Palestino y se sumaría entonces al cuerpo técnico del cuadro Atlético Nacional”. Además, quedaría definido la continuidad de Alfredo Morelos, como jugador para los próximos años.

Guillermo Arango complementó la información de Guillermo Nazareno Vélez, “estuvo en la liga de Letonia como analista de video en el Auda”. Solo falta que haya un comunicado oficial para confirmar la llegada de Nazareno Vélez para acompañar el proyecto de Diego Arias que contaría con el aval de los directivos para continuar en el cargo.

Diego Arias logró ganar la Copa BetPlay y ahora tendrá que ser protagonista en la Liga BetPlay en donde el título será la necesidad. Además, deberá competir en la Copa Sudamericana. Esta será la primera experiencia de Guillermo Nazareno Vélez en Colombia como la mano derecha de Arias.