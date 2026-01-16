"Santa Fe se encontró el gol": Alfredo Arias se desahogó tras la ida de la Superliga

El entrenador de Junior FC, Alfredo Arias, entregó su análisis luego del empate 1-1 frente a Independiente Santa Fe, en el partido de ida de la Superliga BetPlay disputado este jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El conjunto cardenal se fue arriba en el marcador en el último minuto de reposición del primer tiempo, cuando Hugo Rodallega aprovechó un error en un pase del lateral derecho Jhomier Guerrero para definir con categoría y silenciar momentáneamente al público local.

Lo que dijo Alfredo Arias tras el empate Junior vs Santa Fe

Tras el compromiso, Arias fue claro al asumir responsabilidades y reconoció que ese detalle terminó condicionando el desarrollo del juego. “Cometimos un error y lo pagamos muy caro”, señaló el técnico uruguayo en rueda de prensa.

No obstante, el estratega destacó el rendimiento general de su equipo, teniendo en cuenta que se trató del primer partido oficial de la temporada. “Para ser el primer partido, jugó muy bien. Fue ante un rival que defiende bien y tiene mérito, aunque se encontró un gol”, agregó.

Junior logró la igualdad en el segundo tiempo gracias a un tanto de Teófilo Gutiérrez, quien ingresó desde el banco y cambió el ritmo ofensivo del equipo, aunque su actuación terminó empañada por la expulsión en los minutos finales.

Al referirse a la ausencia de Luis Fernando Muriel, considerado el refuerzo estelar del semestre, Arias fue directo al explicar la situación. “A Luis Fernando Muriel quería tenerlo para ayer, pero por un tema de papeleo no pudimos inscribirlo”, explicó.

Sobre el debut de las demás incorporaciones, el entrenador dejó claro que la decisión no pasa únicamente por su voluntad. “Depende más de la condición física y del tema reglamentario que de mi deseo”, afirmó.

Pese a las dificultades, Arias valoró el punto conseguido y dejó abierta la serie, consciente de que la definición será exigente en condición de visitante.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la Superliga?

El partido de vuelta de la Superliga BetPlay se disputará el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín de Bogotá, donde se definirá el campeón; en caso de persistir el empate en el marcador global, el título se resolverá desde el punto penal.