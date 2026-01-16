En Barranquilla, Independiente Santa Fe fue protagonista en la primera final de la Superliga BetPlay ante el Junior. En el duelo de campeones del 2025, el cuadro cardenal inició ganando con gol de Hugo Rodallega y en el complemento, Teófilo Gutiérrez empató el encuentro.

Para ese compromiso, Santa Fe jugó con un uniforme gris, ese mismo del segundo semestre del 2025 con el que lograron ganarle al Junior en Barranquilla y que les permitió tomar confianza para sellar la clasificación. Sin embargo, horas antes del partido de la Superliga, se había filtrado el nuevo uniforme del cuadro cardenal.

Justamente, apenas terminó el juego, presentaron la indumentaria de local y de visitante que ya empieza a generar revuelo en los hinchas de Independiente Santa Fe. Como el año pasado, los uniformes de la institución estuvieron en la boca de los hinchas por un diseño de FILA que poco o nada gustó. El rojo y el blanco predomina en ambas indumentarias.

LOS UNIFORMES DE INDEPENDIENTE SANTA FE PARA EL 2026

La expectativa inició apenas se acabó el partido de la Superliga con un video que generó suspenso después del empate a un tanto. El club escribió en otra publicación, “herencia, identidad y simbolismo. ¡Con ustedes, la nueva Piel Del León versión Home!”. El rojo predomina en esta camisa con franjas blancas solamente por las mangas y por los hombros.









Un modelo con cuello en forma de V y con colores rojos en su totalidad en la parte frontal de la camiseta. Los uniformes fueron presentados por los mismos jugadores donde predominan los extranjeros, Emanuel Olivera, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos. Además de las futbolistas del equipo femenino con Viviana Acosta.

La pantaloneta de este uniforme en condición de local será blanca. Por su parte, ese mismo color predomina en el segundo uniforme. El club presentó esa indumentaria de la siguiente manera con las características, “cada detalle te hará sentir como en casa. Textura inspirada en la melena del León. Hombros estructurados: las diferentes localidades de nuestra hinchada. Los colmillos del León en la parte lateral, un sello de ferocidad”.









En este caso, el uniforme de visitante tendrá una pantaloneta en su totalidad roja. Los dos uniformes ya han dado de qué hablar en la hinchada, afortunadamente para FILA y para el club cardenal, los aficionados han hablado bien de los diseños.

Mientras tanto, falta por conocer el tercer uniforme de Independiente Santa Fe. El diseño que filtraron en las redes sociales es negro con franjas doradas por los costados. Seguramente, el uniforme principal se usará el domingo 18 de enero ante Águilas Doradas.