Marino Hinestrozavuelve a ser noticia por su posible llegada aBoca Juniors. Aunque el atacante no había logrado un acuerdo para vestir la camiseta azul y oro, las negociaciones entraron en un punto final y todo apunta que la operación se cerrará finalmente.

Según lo informado en el programa “Planeta Fútbol”, en su emisión de este 16 de enero el principal inconveniente que era por las diferencias económicas entre las partes fue solucionado. Carlos Antonio Vélez confirmó los detalles que no habían permitido cerrar la negociación fueron arreglados.

Todo parece indicar que el onceno argentino desembolsará 5 millones de dólares por los derechos del jugador, mientras que Atlético Nacional, actual dueño de su ficha, recibirá los pagos acordados con el onceno de la rivera para el traspaso del extremos derecho.

De acuerdo con la prensa argentina, el club argentino le habría solicitado al futbolista reducir sus pretensiones salariales, con el objetivo de compensar el millón de dólares que separaba a ambas instituciones de un acuerdo, pero todo se habría sellado tras arreglar las diferencias por medio de bonos por rendimiento.

Todo listo para llegada de Marino a Boca

Ese porcentaje, que forma parte de los acuerdos habituales en este tipo de operaciones, representará un costo adicional que Boca asumirá en las condiciones actuales para cerrar la llegada de uno de los futbolistas más pedidos por Riquelme.

Aunque en en La Bombonera hay dudas sobre cómo pueda ser el rendimiento del colombiano, la apuesta es fuerte. El porcentaje real del pase que estaría en venta es otro de los aspectos que logró solventarse y por ello el club azul y oro haría una apuesta fuerte.

Desde el entorno del club argentino se busca tener total certeza de que la inversión corresponda a un porcentaje significativo de los derechos deportivos, evitando futuros conflictos contractuales o económicos.

El cuerpo técnico espera definiciones rápidas para planificar la llegada y adaptación del delantero al trabajo del cuadro xeneize. Por ahora, el pase de Marino Hinestroza sigue sin hacerse efectivo, pero parece una cuestión de horas.

Todo dependerá de lo que ocurra en las negociaciones de los próximos días. El atacante podría finalmente llegar a La Bombonera en el transcurso de la siguiente semana.