Atlético Nacional venció a Llaneros en el Atanasio y ve de cerca los playoffs

Atlético Nacional volvió a mostrar su fortaleza en casa y derrotó 2-0 a Llaneros FC este viernes 13 de marzo, en un partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga BetPlay disputado en el Estadio Atanasio Girardot.

El equipo verdolaga golpeó muy temprano en el compromiso. Apenas corrían dos minutos del primer tiempo cuando el mediocampista Mateus Uribe apareció dentro del área para marcar el primer gol de la noche y encaminar el triunfo local.

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El tanto tempranero le dio tranquilidad a Nacional, que comenzó a manejar el balón y a imponer el ritmo del partido frente a un rival que, pese a verse en desventaja, no renunció a buscar el empate.

Llaneros respondió con varias aproximaciones ofensivas y por momentos logró inquietar la portería verdolaga, mostrando orden y ambición en ataque.

Sin embargo, al conjunto visitante le faltó precisión en los últimos metros para concretar las opciones que generó a lo largo del compromiso.

El partido se mantuvo abierto durante buena parte del segundo tiempo, hasta que una jugada dentro del área terminó inclinando definitivamente la balanza a favor del local.

A los 72 minutos, el venezolano Eduard Bello convirtió desde el punto penal tras una falta cometida sobre Mateus Uribe, sellando así el 2-0 definitivo para Atlético Nacional.

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Con este resultado, el conjunto antioqueño llegó a 24 puntos y se mantiene como líder del campeonato, además de tener un partido pendiente que podría ampliar su ventaja en la tabla. Por su parte, Llaneros se quedó con 14 unidades en la décima posición.

Próximos partidos de Nacional y Llaneros

En la próxima jornada, el equipo llanero recibirá a Cúcuta Deportivo en el Estadio Bello Horizonte, mientras que Atlético Nacional visitará a Millonarios FC en el Estadio El Campín, ambos partidos programados para el martes 17 de marzo.