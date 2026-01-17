Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó EN VIVO: Liga BetPlay HOY sábado ¿dónde ver?

H ora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

El partido de la fecha 1 en la Liga BetPlay 2026-I se llevará a cabo este sábado 17 de enero a partir de las 6:20 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia por Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.

En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fubo latino 2 también transmitirá el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrán seguir las mejores acciones del partido por las redes sociales de los equipos protagonistas.

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó EN VIVO:

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20 horas

ET Estados Unidos: 18:20 horas

PT Estados Unidos: 15:20 horas.