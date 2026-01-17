Nacional tendrá tres bajas en su debut liguero: ¿jugarán los refuerzos?

Continúa el desarrollo de la primera fecha en la Liga BetPlay 2026-I, competencia donde Atlético Nacional debutará en condición de local jugando en el Estadio Atanasio Girardot contra Boyacá Chicó, partido donde el conjunto ‘verdolaga’ espera sumar los tres puntos para iniciar de buena manera el campeonato.

Un partido donde el técnico Diego Aria s tendrá a su disposición varios de los refuerzos que llegaron en este mercado de fichajes, sin embargo, hay varias ausencias que hay que destacar, algunas por lesión de hombres importantes.

Novedades en la convocatoria de Nacional para la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I

El equipo verde de Antioquia anunció el listado de jugadores que están disponibles para el partido de este sábado (que empezará a las 6:20 de la tarde), allí aparecen los nombres de algunos de los nuevos fichajes, como el caso de Milton Casco, el delantero Nicolás Rodríguez y el arquero Kevin Cataño, sin embargo, la última incorporación al equipo, el venezolano Edward Bello, no integra la convocatoria.

Por otro lado, el mediocampista Jorman Campuzano es baja en la convocatoria debido a una lesión del bíceps femoral en el muslo de su pierna izquierda (iniciará readaptación el próximo 20 de enero), asimismo, el defensor Juan José Arias tiene una osteopatía dinámica del pubis y su retorno a las canchas se definirá según su evolución.

¿Qué pasó con Alfredo Morelos?

La situación del centro delantero está muy cerca de resolverse, pues los últimos reportes indican que ya habría acuerdo entre Nacional y Santos de Brasil por la compra de un porcentaje alto de los derechos deportivos de Alfredo Morelos, sin embargo, todavía no hay anuncio oficial que certifique la continuidad del ‘búfalo’, pero se espera que solo sea cuestión de tiempo.