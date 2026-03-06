Atlético Nacional y su mal registro vs. Millonarios: sufre en el Atanasio

El triunfo de Millonarios en Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, ha dejado voces y ecos en la opinión pública. Muchos de esos comentarios contrastan con lo ocurrido en cancha, donde algunos daban como gran favorito a los verdolagas, ante las figuras y jugadores que trajeron para este semestre, sumándole la continuidad de grandes figuras.

Por otro lado, la curva ascendente de Millonarios, bajo el mando de Fabián Bustos, le permitió al grupo de jugadores tomarse confianza, buscar el partido en sus formas y dejar por fuera de los torneos internacionales a los verdolagas. Ahora, para los azules solo queda saber su destino en la competición, con el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Los partidos recientes entre Atlético Nacional y Millonarios han dejado este juego como uno de los de mayor impacto, al convocar a todo el entorno del fútbol profesional colombiano. El duelo en Sudamericana no fue la excepción, luego del triunfo azul, sumándole aquellos cruces en fases definitivas de la Liga BetPlay y Copa.

Lea también Millonarios y América de Cali vuelven a coincidir en un torneo Conmebol

Y es que esto se refleja en cada uno de esos duelos previos. Pero hablando de los choques recientes en todas las competiciones en Medellín, hay paternidad por parte de los azules.

Millonarios mantiene su paternidad ante Atlético Nacional

En los años recientes, Millonarios a acumulado resultados positivos al enfrentar a Atlético Nacional en Medellín. Si bien es cierto que el historial en todas las competiciones favorece a los azules, se ha marcado tendencia en los duelos disputados en el Atanasio Girardot.

Lea también Nicolás Rodríguez, decepcionado tras la derrota contra Millonarios

Desde el 2018, se han disputado un total de 15 partidos entre Atlético Nacional y Millonarios en Medellín, dejando un balance de 7 victorias para Millonarios, la misma cantidad de empates y una sola victoria por parte de los verdolagas, la cual se dio el semestre pasado, cuando los azules estaban bajo el mando de Hernán Torres.

¿Cuándo vuelven a enfrentarse Millonarios y Atlético Nacional?

Millonarios y Atlético Nacional se enfrentarán el próximo martes 17 de marzo, por la fecha 12 de la Liga BetPlay.