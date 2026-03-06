Millonarios y América de Cali vuelven a coincidir en un torneo Conmebol

Esta semana quedaron definidos los equipos colombianos que participarán en Copa Sudamericana, luego de disputar el repechaje. Millonarios y América de Cali ganaron sus respectivas llaves de eliminación directa, quedándose con un lugar en la fase de grupos de la competición.

Las dos llaves se disputaron entre miércoles y jueves. Por un lado, Millonarios le ganó 1 a 3 a Atlético Nacional, que aparecía sobre el papel, como favorito a quedarse con esta llave. Por otro lado, América de Cali venció como local al Atlético Bucaramanga 2 a 1, en el Pascual Guerrero.

En ese orden de ideas, ambas escuadras quedaron clasificadas a la fase de grupos. Tanto Millonarios como América de Cali conocerán sus rivales en el sorteo de esta ronda de la Copa Sudamericana. Esto se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo.

Pasaron 25 años para que Millonarios y América coincidieran en una competición internacional al tiempo. Esto se dio en la Copa Merconorte 2001.

Millonarios y América en la misma competición internacional

Hay que remontarnos a la Copa Merconorte del 2001, cuando América integró su grupo con Necaxa, Alianza Lima y Aucas, quedando eliminado en esta zona. Por su lado, Millonarios ganó el grupo al vencer al Deportivo Italcacho, MetroStars y Guadalajara.

En ese certamen, Millonarios terminó coronándose campeón, tras vencer a Emelec desde la tanda de penaltis.

Millonarios y América de Cali no coincidirán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

Millonarios y América de Cali quedaron sembrados en bombos distintos, para lo que será el sorteo de la Copa Sudamericana. Por parte de los embajadores, se ubicarán en el bombo 2 y los escarlatas en el 1, esto, debido al ranking CONMEBOL.

Pese a estar separados, según el reglamento de CONMEBOL, al ser de la misma Federación, no pueden coincidir en la fase de grupos.