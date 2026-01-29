Millonarios vive un momento de crisis gracias a su tercera derrota contra Pasto, hecho que motivó la salida, en las últimas horas, del entrenador Hernán Torres. El referente del grupo, Andrés Llinás, habló en rueda de prensa y fue autocrítico con el momento que vive el equipo: “Millonarios se tiene que acostumbrar a ganar”.

En la rueda de prensa el entrenador Hernán Torres fue falto de autocrítica, diferente al discurso del jugador Andrés Llinás, quien pudo volver oficialmente a las canchas luego de la lesión que tuvo, fractura en el cuello del pie izquierdo durante el partido contra el Deportivo Cali el 8 de agosto de 2025.

Millonarios se quedó sin técnico: "no podemos perder esa costumbre de pelear arriba"

Andrés Llinás dijo al término del encuentro sobre la crucial seguidilla antes del juego de Sudamericana contra Nacional: “No importa si jugamos de local o visitante, con este comienzo de campeonato tenemos que hacer todos los puntos, los doce de doce, si queremos meternos a los ocho, volver a sentirnos un equipo ganador, creo que lo somos , no podemos perder esa costumbre de pelear arriba, tenemos que hacer doce de doce, no importa que sean tres de local y uno de visitante, tenemos que ganar los cuatro”.

Andrés Llinás habló de la situación que se vivió en el penal, que no fue pateado por Leo Castro, quien no jugó en la segunda parte: “Lo de Leo y Contreras, sinceramente no sé qué fue lo que pasó si paso algo en el penal, yo en ese momento estaba con el profesor escuchando órdenes, viendo como le dábamos vuelta al partido, porque sentíamos que con ese gol nos podíamos meter en partido, y lastimosamente llega la expulsión tarde”.

Llinás habla tras la derrota contra Pasto: "quitarse este lastre que estamos teniendo de la eliminación pasada y de estas derrotas"

El camerino de Millonarios arde, la ausencia del goleador para la segunda etapa fue motivo de explicación: “El tema de que Leo no entró a la segunda mitad, con la expulsión teníamos que hacer cambios teníamos que hacer variantes y no podíamos seguir jugando a lo mismo. Pero no tiene que ver nada con un problema sinceramente no sé qué pasó ahí”.

Finalmente el jugador tuvo autocrítica por la campaña del equipo albiazul: “Millonarios se tiene que volver a encontrarse con la victoria, es lo más importante, volver a sumar, volver a meternos en la parte de de arriba, de local o visitante, tenemos que sumar de tres, el gol de ellos llega muy rápido, pero tuvimos varias para empatar, después del empate lastimosamente llega la expulsión muy rápido, este Millonarios se tiene que acostumbrar a ganar, quitarse este lastre que estamos teniendo de la eliminación pasada y de estas derrotas, pero esto no es con palabras, sino con juego”.