Primer técnico que alza la mano para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios

Muy temprano en horas de la madrugada de este jueves 29 de enero, Millonarios anunció la salida del técnico Hernán Torres tras una nueva derrota por la Liga BetPlay, esta vez fue por 2-1 en condición de visitante contra el Deportivo Pasto por la tercera fecha del campeonato.

Las directivas del equipo ‘embajador’ decidieron no continuar más con el proyecto deportivo del entrenador tolimense, que terminó esta segunda etapa al frente de Millonarios con un pobre balance, dejando un saldo de seis victorias, ocho derrotas y cinco empates.

Lea también: Hernán Torres 'dio la cara' luego de la derrota de Millonarios ante Pasto

Interesante entrenador estaría a la espera de un llamado de Millonarios

Una vez se dio a conocer la noticia de la salida del técnico Hernán Torres, empezaron los rumores del entrenador que lo reemplazará, uno de ellos bastante conocido en el fútbol colombiano y que ya había sido relacionado con Millonarios en semestres pasados.

Se trata del venezolano Rafael Dudamel, quien según cuenta el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, estaría dilatando una propuesta de otro club del fútbol colombiano a la espera de un llamado de Millonarios, conjunto al que le gustaría dirigir y donde militó en su época como arquero profesional.