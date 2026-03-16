¿Baja sensible en América? Club argentino envió millonaria oferta por una figura

América de Cali es uno de los equipos que de momento se encuentran en el grupo de los ocho en la presente Liga BetPlay, ubicado en la séptima posición del torneo con 17 puntos luego de empatar 1-1 con el Deportes Tolima en la reciente fecha 11 del certamen.

El equipo de los ‘Diablos Rojos’, que aspira a pelear el título en la liga local y que también tendrá participación internacional este año luego de su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tiene como prioridad mantener en sus filas a un jugador considerado como uno de los grandes prospectos del fútbol colombiano.

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América rechazó oferta millonarios de importante club argentino

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el equipo rojo de la ciudad de Cali decidió rechazar la oferta de 1.5 millones de dólares por el 50 % de la ficha de Mateo Castillo, joven lateral derecho de apenas 22 años que viene destacándose con el conjunto escarlata.

Cabe recordar que el equipo americano compró el año pasado el 60 % de los derechos deportivos del lateral nacido en la ciudad de Sincelejo, un negocio con el Real Cartagena que le costó 400.000 dólares al cuadro rojo de Cali.

Los números y la trayectoria de Mateo Castillo

El defensor surgido en las divisiones menores del Real Cartagena, llegó al América de Cali en enero de 2025 y ahora tiene un contrato con el cuadro escarlata hasta diciembre del 2027, jugador que consideran importante para el club y que saben podría dejar muchos más réditos económicos en un futuro no muy lejano.

Pese a su corta edad, Castillo ya es un habitual titular en el América de David González, pues ha jugado 9 de los 11 partidos que se han disputado en la presente Liga BetPlay (incluyendo 2 goles), además, hizo presencia en el duelo ante Bucaramanga por Copa Sudamericana.

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