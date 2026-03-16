“Nos volvió a costar”: González señaló gran falencia de América ante Tolima

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por el América de Cali y el Deportes Tolima, duelo de equipos que aspiran a entrar al grupo de los ochos en esta Liga BetPlay.

El conjunto escarlata buscaba reivindicarse ante su público luego de la derrota 2-0 ante deportivo Pasto, sin embargo, no pudo obtener el triunfo y terminó empatando 1-1, mostrando un buen juego y varias llegadas de peligro sobre el arco rival que de cierto modo dejan una buena imagen.

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David González sacó a relucir una falla recurrente en el América

El entrenador antioqueño habló en rueda de prensa posterior al partido y dejó claro que tras el gol del Deportes Tolima el equipo le costó volver a tomar el ritmo de juego, una falencia que ha venido sufriendo en varios compromisos donde empieza perdiendo.

"Tuvimos buenos pasajes en el inicio, sobre todo los primeros 15 o 20 minutos, después en una jugada bien elaborada por ellos nos hicieron un gol y nos volvió a costar. Ha pasado en varios partidos que después de que nos anotan nos cuesta volver”, dijo David González.

El DT del América anticipa que tanto América como Tolima avanzarán en la liga

En términos generales, el estratega de 43 años se mostró conforme con el rendimiento del equipo pese al empate, asegurando que hubo muchas cosas buenas qué rescatar y que en el segundo tiempo fueron superiores, además, agradece este tipo de encuentros ante rivales de gran categoría que seguro enfrentará más adelante en fase definitivas de la liga.

“Fue un partido de dos equipos que juegan bien y que seguro vamos a encontrar en la parte final... me parece que el segundo tiempo fue muy bueno de parte nuestra, supimos contrarrestar las acciones que ellos hicieron, tuvimos llegadas de peligro, un gol anulado”, afirmó González.

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