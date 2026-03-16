Partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay cambia de última hora su programación

La programación de la Liga BetPlay-I de 2026 vuelve a sufrir afectaciones, después de que se diera a conocer que el partido entre Atlético Bucaramanga contra Once Caldas no se podrá llevar a cabo en la fecha y hora en la que se había establecido.

El duelo en el Estadio Departamental Américo Montanini estaba programado para este martes 17 de marzo a partir de las 6:30 de la noche.

Sin embargo, el duelo no se podrá disputar, ya que el plantel de Once Caldas no ha podido cumplir con el respectivo traslado a la capital del departamento de Santader.

¿Por qué no ha podido viajar Once Caldas?

Según se informó, la delegación de Once Caldas se desplazó desde Manizales a Pereira para tomar el vuelo en el Aeropuerto Internacional Matecaña con destino a Bogotá, en donde se haría escala antes del viaje a Bucaramanga.

El conjunto de Manizales no contó con que se registrarían dificultades con la aerolínea Avianca, y después de ocho horas de espera de tomó la decisión de regresar a la capital del departamento de Caldas.

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Ante este panorama, el duelo por la fecha 12 de la Liga BetPlay no se podrá jugar este marte.

¿Cuándo se jugará Bucaramanga Vs Once Caldas?

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Teniendo en cuenta las dificultades para el desplazamiento, se espera que la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano reprograme el partido.

Se tiene estimado que el partido entre Atlético Bucaramanga contra Once Caldas se dispute el miércoles 18 de marzo sobre las 6:30 de la tarde.