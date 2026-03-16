Millonarios y los dos problemas que tiene para recibir a Nacional en la Liga BetPlay

Millonarios quedó contra las cuerdas en la Liga BetPlay y complicó su clasificación al grupo de los ocho al perder con Boyacá Chicó en condición de visita en compromiso válido por la fecha 11.

Con este resultado, el conjunto 'embajador' quedó ubicado en la posición 11 con solo 14 puntos, después de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas.

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Malas noticias en Millonarios Vs Atlético Nacional

En la fecha 12, Millonarios tendrá un duro desafío, ya que recibirá en el estadio El Campín a Atlético Nacional este martes 17 de marzo a partir de las 8:30 de la noche.

Para el encuentro contra el conjunto 'verdolaga', el entrenador Fabián Bustos tendrá que encontrarle solución a dos problemas.

Inicialmente, Millonarios no podrá contar con el experimentado mediocampista David Mackalister Silva.

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El capitán 'embajador' deberá pagar una fecha de sanción, después de haber sido expulsado por doble tarjeta amarilla contra Boyacá Chicó.

Por otro lado, Millonarios jugará con la presión de ganar para no ceder terreno en la lucha por meterse al grupo de los ocho, mientras que Atlético Nacional afrontará el compromiso con cierta tranquilidad al contar con 24 puntos, que le permiten ser líder del campeonato.

Además, el cuadro 'verdolaga' tiene pendiente un partido el calendario.

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El partido entre Millonarios contra Atlético Nacional por la fecha 12 de la Liga BetPlay se juega este martes 17 de marzo a partir de las 8:30 de la noche.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports y también contará con transmisión de Deportes RCN y La Fm.