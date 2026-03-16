[Video] Boyacá Chicó acusó a Millonarios de grave agresión a uno de sus jugadores

Este lunes 16 de marzo, dos días después del partido que protagonizaron Boyacá Chicó y Millonarios por la fecha 11 de la presente Liga BetPlay, el equipo de Tunja dio a conocer una grave situación ocurrida tras finalizar el compromiso.

Y es que según cuenta un reciente comunicado del Boyacá Chicó, el jugador Jacobo Pimentel fue víctima de una agresión en su cabeza provocado por un objeto contundente por parte de algunos jugadores de Millonarios, escena que según el club ‘ajedrezado’ se dio en el camino rumbo a los camerinos.

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Boyacá Chicó publica fotografía y video de la herida de su jugador

El equipo que dirige el técnico Jhon Jaime 'Flecha' Gómez, no solo contó lo sucedido sino también publicó una fotografía y un video del jugador que habría sido agredido, contando en específico que el arquero Diego Novoa fue identificado plenamente como uno de los principales involucrados.

En el comunicado, Boyacá Chicó también exige a las autoridades del fútbol colombiano (Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol y Policía Nacional) que tomen las medidas necesarias para castigar este “ataque cobarde” que se dio contra uno de sus jugadores por culpa de la frustración deportiva de perder el partido.

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Versiones encontradas con la 'agresión' ocurrida en el Boyacá Chicó vs. Millonarios

A la espera de una respuesta oficial por parte de Millonarios y Dimayor acerca de esta grave acusación del Boyacá Chicó, el periodista Juan Felipe Cadavid habló en el programa de 'La FM Más Fútbol' sobre esta situación y contó una versión distinta a la contada por el cuadro 'ajedrezado'.

De acuerdo con el periodista, alguien que vio y que fue tesigo de esa situación (que no es de Millonarios ni de Chicó), le contó que "Jacobo Pimentel se resbala cuando estaba en un forcejeo con la policía, se golpea con una pared, no fue agresión Novoa ni de Leo Castro, allí se rompe la cabeza... los árbitros no reportaron nada", dijo Cadavid.

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