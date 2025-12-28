Barrida en equipo de la Liga BetPlay: anuncian salida de 17 jugadores

Cúcuta Deportivo cumplió con su gran objetivo de la temporada 2025 al conseguir el ascenso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, después de cinco años en la segunda categoría, luego de haber sido desafiliado de la Dimayor.

El conjunto motilón logró el ascenso, tras quedarse con el título del segundo semestre al derrotar en la gran final en los lanzamientos desde el punto penal a Real Cundinamarca.

Adicionalmente, el hecho de terminar segundo, por detrás de Jaguares de Córdoba, en la tabla de reclasificación, le sirvió a Cúcuta para asegurar el boleto a la máxima categoría.

Cúcuta anunció la salida de 17 jugadores

A pesar de haber conformado una nómina competitiva, este sábado 27 de diciembre el Cúcuta Deportivo sorprendió al anunciar la salida de 17 jugadores del plantel que consiguió el ascenso a la Liga BetPlay.

Del listado de futbolistas que no continuarán en el club se destacan nombres como Amaury Torralvo, Cristian Álvarez, Michelll Ramos y Matías Pisano, quienes cuentan con experiencia en la primera división colombiana.

Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.

Por otro lado, Cúcuta Deportivo confirmó que en la próxima semana se darán a conocer los nombres de las incorporaciones que hará el equipo.

Finalmente, se aclaró que el cuadro motilón comenzará los trabajos de pretemporada el 3 de enero de 2026.