Cúcuta se desarma para la Liga BetPlay: confirman dos bajas de peso

Con un gran año en el que fueron segundos en la tabla de reclasificación metiéndose a los cuadrangulares semifinales del primer semestre y reafirmando su candidatura como favoritos para el ascenso como campeones en la segunda mitad del 2025, Cúcuta Deportivo ya trabaja en busca de competir y dejar claro que un club tradicional está para pelear cosas importantes en el rentado colombiano.

Afortunadamente tras el regreso a la primera división, los directivos del Cúcuta Deportivo decidieron apostarle a la continuidad del entrenador Nelson ‘Rolo’ Flórez. La necesidad y la urgencia recaerá en firmar dos buenos semestres para no caer nuevamente en el descenso. Todo iniciará a principios de enero cuando enfrenten en condición de local a Once Caldas.

Por ahora, el mercado de fichajes del Cúcuta no ha tomado forma y esperan confirmar contrataciones para reemplazar las bajas que de esas sí hay varias. Jonathan Agudelo no seguirá, Wilmar Cruz y Amaury Torralvo también podrían salir de la institución.

El club tiene otra perspectiva para competir en este primer semestre del 2026 y tiene que ver con la salida de los extranjeros. Matías Pisano y Cristian Álvarez fueron vitales en el ascenso, y anunciaron sus respectivas salidas del Cúcuta. Se quedaron con el anhelo de jugar la Liga BetPay.

EL MENSAJE DE MATÍAS PISANO TRAS DEJAR EL CÚCUTA DEPORTIVO

Justo después del ascenso, el jugador ex América de Cali dejó claro que quería jugar en la primera división. Buscaba cerrar su experiencia en el cuadro ‘Motilón’ con ese premio que tanto luchó y que logró. Matías Pisano fue uno de los íconos de la segunda división.

Llegó gracias a Cristian ‘Jopito’ Álvarez que también anunció su salida de la institución hace unos días. Pisano afirmó en sus redes sociales que, “hoy toca cerrar una etapa muy especial. Fue un año intenso, de aprendizaje, esfuerzo y sueños cumplidos. Campeones y ascenso, algo que quedará para siempre en mi carrera y en mi corazón. Gracias a mis compañeros, a los cuerpos técnico, a la gente que trabaja en el club y a la hinchada. Defender esta camiseta fue un orgullo enorme.

Me voy tranquilo y agradecido con esta cuidad que recibió a mi hija, a mi familia con mucho cariño, el amor siempre va a ser mutuo. Gracias, Cúcuta Deportivo”. El argentino tiene ofertas de clubes de Colombia, de Brasil y de Argentina.

De hecho, hace unas semanas afirmó que lo estaban buscando del Deportivo Cali. Sin embargo, Matías Pisano dejó claro que no pensaba irse al cuadro azucarero después de haber jugado en América de Cali.

CRISTIAN ÁLVAREZ TAMBIÉN SE DESPIDIÓ DE CÚCUTA

El ‘Jopito’ Álvarez marcó el gol definitivo en la tanda de penales para ascender y no podrá quedarse con el premio de jugar en la primera división. Como Matías Pisano, jugó en América y quedaron campeones juntos. Seguramente si era por los dos argentinos, hubiesen seguido en Cúcuta.

De hecho, Cristian Álvarez afirmó en sus redes sociales que, “sin lugar a dudas me hubiese gustado formar parte del equipo en primera, pero así es el fútbol, muchas veces injusto”.

Continuó escribiendo que, “estos días han sido de mucha incertidumbre. Quiero que sepan que desde mi lado de jugador siempre estuve en disposición y deseo de poder continuar en el club. Entiendo y respeto las decisiones que se toman y les deseo lo mejor el próximo año”.

Finalizó con, “me quedo con el mejor recuerdo de la ciudad, los hinchas, la euforia y la emoción del último penal y el festejo posterior. Fue simplemente espectacular. Desde mi vuelta el objetivo siempre fue el mismo: ascender. Después de luchar, de pasar momentos difíciles, pudimos lograr el objetivo, dejar al Cúcuta en la A y eso me hace inmensamente feliz”.