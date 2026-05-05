La semifinal de la UEFA Champions League entre el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain promete tensión hasta el último minuto en el Allianz Arena. Y en ese escenario de máxima exigencia, el técnico bávaro, Vincent Kompany, no descarta que la clasificación se defina desde el punto penal.

Bayern vs PSG: semifinal de vuelta con transmisión de Deportes RCN

Lea también Mensaje a Santa Fe: respeto del América para jugar los cuartos de la Liga Betplay

El entrenador belga dejó claro que su equipo llega con mejores condiciones físicas que en temporadas anteriores, un factor que puede ser determinante en partidos de alta intensidad y posibles prórrogas. “Serge está fuera. Todos los demás están ahí y disponibles. Eso es importante y una gran diferencia con la temporada pasada, donde tuvimos mucha mala suerte con las lesiones”, afirmó, destacando la amplitud de su plantilla.

Sobre el desarrollo del compromiso, Kompany anticipó un duelo condicionado por las decisiones tácticas de ambos equipos: “Siempre depende de los equipos. Si uno decide dar un paso atrás y defender más, entonces podría haber algunas fases más tranquilas en el partido. De lo contrario, no las habrá. Es difícil imaginar que alguno de los dos equipos cambie lo que los trajo aquí en primer lugar. Jugamos en casa, queremos ganar y haremos todo por ello”, explicó.

Bayern se prepara para los penales: Kompany revela el plan ante PSG en Champions

El DT también abordó las críticas sobre la cantidad de goles encajados, restándole dramatismo y enfocándose en el objetivo principal: “La misión es ganar partidos. Tenemos ideas que creemos que nos ayudan a lograrlo. Se trata solo de eso. Hemos demostrado que podemos ganar muchos partidos, el PSG también lo ha demostrado. Al final, tienes que marcar un gol más que tu oponente para ganar un partido. Si puedes hacerlo sin encajar, eso es lo mejor que podría pasar”, señaló.

Sin embargo, uno de los puntos más llamativos de su intervención fue la preparación específica para una eventual tanda de penales: “Por supuesto, tenemos una lista y un orden de lanzadores de penales. Pero no obligaremos a ningún jugador a lanzar un penal si no quiere o no se siente bien. Pero esto ya fue un tema de discusión hace tres meses antes de los partidos de la DFB Pokal. Es parte de cada sesión de entrenamiento en la segunda mitad de la temporada, y por lo tanto no será algo espontáneo mañana si llegamos a eso”, reveló.