El golpe fue duro en el estadio Palmaseca, Deportivo Cali quedó eliminado de la lucha por las finales del campeonato y, tras el pitazo final, uno de los referentes del plantel, Titi Rodríguez, asumió la responsabilidad y dio la cara en un momento de alta tensión para la institución.

“Sabíamos a lo que veníamos”: Autocrítica del Titi Rodríguez tras el fracaso del Cali en el campeonato

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El atacante fue claro al explicar que el grupo siempre entendió el contexto en el que se encontraba desde el inicio del proyecto. “Línea por línea el equipo era muy consciente y capacitado de lo que iba demostrando el cuerpo técnico en cuanto a lo que quería. Todos sabíamos desde el primer momento que firmamos el contrato con el Deportivo Cali que aquí estamos expuestos”, señaló, reconociendo la presión que implica vestir la camiseta del conjunto ‘azucarero’.

Rodríguez también hizo énfasis en el peso histórico del club y en las exigencias que conlleva competir en una institución de esta magnitud. “Sabíamos que era una institución grande por los que han pasado grandísimas leyendas y sabíamos que esta institución demanda títulos, demanda estar en las finales”, afirmó, dejando claro que el objetivo siempre fue pelear en la parte alta, algo que finalmente no se consiguió.

Titi Rodríguez habla del fracaso del Cali: "Todos somos conscientes de dónde estamos"

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A pesar de la frustración por el resultado, el delantero defendió el compromiso del plantel y rechazó cualquier señalamiento sobre falta de actitud: “No creo que haya compañeros que jueguen por jugar o que no sientan lo que están haciendo, no. Todos somos conscientes de dónde estamos. No te lo digo por vender humo, sino porque en el día a día mis compañeros y cada quien quiere estar en el once titular”, expresó.

Las palabras del futbolista reflejan un vestuario golpeado, pero consciente de sus responsabilidades. Ahora, el Deportivo Cali deberá replantear su camino y tomar decisiones clave para volver a ser protagonista en el fútbol colombiano, con la presión intacta y la necesidad urgente de recuperar su lugar entre los mejores.: