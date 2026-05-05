Carlos Sierra, uno de los mediocampistas más queridos por la hinchada del diablo se refirió al duelo trascendental que tendrán por los cuartos de final contra Santa Fe, en donde jugarán el sábado el partido de ida y la vuelta en El Campín, el próximo martes 12 de mayo a las 8:30 p. m.

América de Cali goza uno de sus mejores momentos bajo la dirección de David González, el equipo se clasificó a los cuartos de final de la Liga y además se mantiene con opción de avanzar en la Copa Sudamericana, donde tendrán acción esta semana contra Alianza Atlético.

Mensaje a Santa Fe: respeto del América para jugar los cuartos de la Liga Betplay

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El jugador del América, quien ya se ha coronado campeón con el equipo, viene ascendiendo en su nivel futbolístico y físico, su último juego contra Pereira el portero tuvo acción y empieza a ser fundamental para darle un aire al equipo escarlata.

En la zona mixta el jugador habló de su rendimiento físico, un aspecto a destacar en su alza futbolística: “En Pasto casi que estaba luchando por sobrevivir. Intentar respirar allá es muy difícil. No es lo mismo entrenar en Cali a las 10 de la mañana con sol, que jugar en Pasto a las 8 de la noche. Me costó mucho encontrar el aire”.

Sierra, del América, analizó el partido contra Santa Fe: "Es una llave muy pareja, bastante aguerrida"

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Sobre la serie de cuartos de final el volante aseguró: “Bueno, con respecto a la llave, sabemos que Santa Fe es un equipo que compite, un equipo aguerrido, un equipo que sabe a lo que juega y que viene también de hace poco a ser campeón”.

El análisis sobre el aguerrido partido contra Santa Fe: “Es una llave muy pareja, bastante aguerrida, entonces tenemos que tratar de imponernos desde el primer partido aquí en el Pascual con nuestra gente, con nuestro público. Tuvimos que estar todos unidos, por lo menos con el mismo objetivo, tuvimos que estar todos”.

EL fixture que tiene América en los playoffs de la Liga comienza este sábado, estarán jugando ante Independiente Santa Fe a las 8:20 p. m., en la cancha del Olímpico Pascual Guerrero y el partido de vuelta el martes a las ocho y media en la capital de la República.