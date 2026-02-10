Billy Arce ya tendría nuevo equipo en la Liga BetPlay

El mediocampista ecuatoriano Billy Arce está muy cerca de definir su futuro profesional para afrontar la temporada 2026 y se mantendría jugando en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano.

Después de quedar como agente libre, tras dar por finalizado su contrato con Atlético Nacional, el mediocampista de 27 años entró en el radar de varios clubes de la Liga BetPlay.

Este martes 10 de febrero se dio a conocer que Arce está en Ibagué negociando con Deportes Tolima para convertirse en refuerzo del conjunto vinotinto para la temporada 2026.

Según se informó, Billy Arce está presentando exámenes en Deportes Tolima y luego de pasarlos firmará su contrato para ser nuevo integrante del plantel que tiene a su cargo Lucas González.

El equipo de Ibagué será el tercero de Arce en el Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta que ya vistió las camisetas de Deportivo Pasto (2023), Once Caldas (2024) y Atlético Nacional (2025).

El ecuatoriano también ha sido parte de Independiente del Valle (2016 -2018) Emelec (2019), Barcelona (2019) y Liga de Quito (2020 - 2021) en su país. En la experiencia internacional de Arce también están Extremadura (2018-209), Peñarol (2022) y Santos (2024).

Retos de Deportes Tolima en 2026

En la temporada 2026, Deportes Tolima tendrá como gran reto la Copa Conmebol Libertadores, en donde iniciará su participación en la segunda ronda previa.

Los pijaos esperan por el ganador de la serie que disputan Club The Strongest de Bolivia con Deportivo Táchira de Venezuela.

En caso de superar la segunda ronda previa, Tolima garantizará, por lo menos, participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, aunque el gran objetivo es llegar a los grupos de la Copa Libertadores.