Camargo responde por salida de Yhorman Hurtado del Deportes Tolima

César Camargo, presidente del Deportes Tolima reveló cuál es la razón por la que Yhorman Hurtado dejó de ser jugador del equipo pijao. La noticia dejó perplejo al mundo del futbol.

Se trata de un futbolista que llegó en 2023 y que estaba en los planes del entrenador, pero que terminó con una apresurada salida de Yhorman Hurtado, quien deberá buscar nuevos aires.

Yhorman Hurtado vio la tarjeta roja por una torpeza ante el Deportivo Independiente Medellín

El jugador dejó un mal antecedente en la Liga BetPlay que pudo ser determinante en esa rescisión. Yhorman Hurtado vio la tarjeta roja por una torpeza ante el Deportivo Independiente Medellín en un forcejeo con Didier Moreno. Tolima terminó con nueve futbolistas en ese encuentro y no pudo sacar la victoria.

En estos momentos, el club tiene a Cristian Arrieta como el suplente. No obstante, la idea es traer a otro marcador por ese costado utilizando los pocos días que quedan del libro de pases.

César Camargo, presidente del Deportes Tolima, comenzó la entrevista en Medio Tiempo de Win invitando a los hinchas del fútbol a que acompañen al Deportes Tolima: “somos el orgullo del departamento, los hemos representado bien, no solamente en Colombia, por fuera cuando hemos salido, les hemos dado muchísimas alegrías. Nos pone además muy orgullosos poderlo hacer. Nos encanta poder dar esas alegrías, pero claro, nosotros queremos esa hoguera, la queremos llena (estadio Manuel Murillo Toro). Siempre”.

Sobre la situación específica con el jugador, el presidente del club aseguró: “Pues no lo quiero decir por micrófono, porque creo que no me corresponde y como lo decía hace un momento, tengo que respetar al ser humano. Yhorman tuvo algunos problemas personales, le hizo muy difícil competir con nosotros con los problemas personales que tuvo”.

Camargo habló sobre la salida de Yhorman: "cuando se faltan esos valores, pues no hay campo para otro"

César Camargo profesa la cultura del indio pijao, y lo sacó a relucir en la pregunta que desde Win Sports se le hizo al dirigente: “Nosotros tenemos ahora, hace de algunos años, hemos implementado una cultura organizacional muy fuerte el tema de los pijaos, del guerrero pijao, pues eso no se puede quedar simplemente en un cuento, sino en una realidad. Son unos valores que tenemos dentro de la dentro de la compañía, dentro del equipo y pues claro, cuando se faltan esos valores, pues no hay campo para otro, para otra cosa, sino pensar en darle salida para que busque otros horizontes”.

El máximo dirigente del cuadro pijao dejó en claro que espera que el jugador Yhorman Hurtado encuentre su próximo destino futbolístico: “Pero estoy seguro que los va a conseguir y no es nuestro deseo ponerle una picota pública, ni más ni menos es un profesional que merece su empleo y buena mar”.