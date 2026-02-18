Boyacá Chicó tiene nuevo técnico tras la salida de Flabio Torres

Boyacá Chicó tendría nuevo entrenador tras la salida de Flabio Torres, en medio de un complicado presente deportivo. Aunque el club aún no lo ha hecho oficial, ya se conoció quién asumiría las riendas del equipo de manera inmediata.

Según informó el periodista Mariano Olsen a través de su cuenta de X, Jhon Jaime Gómez será el nuevo director técnico del conjunto boyacense, al menos en condición de encargado. La decisión se da en un momento clave, cuando el equipo necesita reaccionar en la Liga BetPlay.

No será la primera vez que La Flecha Gómez esté al frente del Boyacá Chicó. El entrenador ya dirigió al club entre 2017 y 2020, y posteriormente tuvo un nuevo ciclo en 2024, por lo que conoce de cerca la estructura y el entorno de la institución.

Balance de La Flecha Gómez como técnico del Boyacá Chicó

Sumando sus dos etapas anteriores, Gómez dirigió 158 partidos con el cuadro ajedrezado, registrando 53 victorias, 44 empates y 61 derrotas. Un balance que ahora buscará mejorar en este nuevo reto, inicialmente como interino.

La dirigencia del Chicó se encuentra haría el anuncio oficial en las próximas horas. En caso de que los resultados acompañen su gestión, no se descarta que pueda convertirse en técnico en propiedad.

El contexto deportivo no es el mejor. Boyacá Chicó apenas suma cuatro puntos en siete jornadas disputadas en la Liga BetPlay, lo que lo tiene ubicado en la decimoséptima casilla de la tabla de posiciones.

Chicó en la tabla del descenso

Además, la situación es aún más delicada en la tabla del descenso. El conjunto boyacense ocupa el puesto 19 en esa clasificación, solo superando a Cúcuta Deportivo, lo que incrementa la presión sobre el nuevo cuerpo técnico.

La salida de Flabio Torres se produjo justamente por la falta de resultados y la necesidad de un cambio que permita enderezar el rumbo en el campeonato. La apuesta por un técnico que ya conoce el club busca reducir el margen de adaptación.

Ahora, Jhon Jaime Gómez tendrá la misión de levantar el rendimiento del equipo y sumar puntos de manera urgente. El reto es claro: mejorar la posición en la Liga BetPlay y, sobre todo, alejar a Boyacá Chicó de la zona de descenso.