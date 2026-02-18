Sencia por fin le dio prioridad al fútbol en El Campín y tomó drástica decisión

Sencia S.A.S., administradora del estadio El Campín, al fin demostró que el fútbol está por encima de los eventos culturales en la agenda del escenario capitalino. Esta vez, la entidad decidió postergar el festival de música “Pa’ Gozar y Cantar 2.0” con el fin de proteger el estado del gramado.

Inicialmente, el evento estaba programado para el 28 de febrero de 2026. Sin embargo, según el comunicado oficial emitido el 18 de febrero, el concierto fue reprogramado para el 28 de marzo de 2026.

¿Por qué se aplazó el concierto del 28 de febrero en El Campín?

La determinación se tomó en conjunto con el productor del evento, Eventos y Producciones Silra S.A.S., luego de evaluar las condiciones del terreno de juego. En el documento se explica que la decisión responde a criterios técnicos orientados a la “protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación”.

Cabe recordar que Sencia ya había anunciado con anterioridad que priorizaría los eventos deportivos sobre los culturales, precisamente para garantizar la calidad del campo de juego. Incluso, durante una semana se suspendieron actividades deportivas en El Campín con el propósito de restaurar la cancha.

Ahora, en coherencia con esa postura, la administración del estadio optó por aplazar el concierto y así evitar afectaciones adicionales al césped. La medida refuerza el compromiso adquirido con los clubes, la hinchada y el fútbol profesional que se disputa regularmente en el escenario bogotano.

En el comunicado también se enfatiza que el cambio no afectará la calidad del espectáculo ni el cartel artístico. De hecho, se confirmó que “se mantienen los 16 artistas inicialmente programados”, por lo que la oferta musical será la misma anunciada desde un comienzo.

En cuanto a las entradas, Sencia y el productor informaron que “las boletas conservarán plena validez para la nueva fecha”. Es decir, quienes ya adquirieron sus tiquetes podrán utilizarlos el 28 de marzo sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Asimismo, se indicó que las personas que no puedan asistir en la nueva fecha tendrán la opción de solicitar la devolución de su dinero a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026. De no hacerlo dentro de ese plazo, se entenderá que aceptan la reprogramación.

Con esta decisión, Sencia reafirma su postura de dar prioridad al fútbol en El Campín, buscando un equilibrio entre espectáculos y competencias deportivas, pero dejando claro que la preservación del gramado es un asunto central en la administración del estadio.

Comunicado aplazamiento del concierto en El Campín