Bucaramanga quiere sorprender en el mercado de fichajes: busca refuerzo de lujo

Atlético Bucaramanga quiere ser nuevamente protagonista en la Liga BetPlay. Con el objetivo de lograrlo, el conjunto 'leopardo' le ha dado continuidad a la mayoría del grupo de jugadores de la temporada 2025 y ha sumado algunos refuerzos por pedido del director técnico Leonel Álvarez.

Del cuadro santandereano salieron Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Por otro lado, Atlético Bucaramanga cuenta con Martín Rea, Brandon Caicedo, Yuber Quiñones y Jhon Fredy Salazar como caras nuevas para el 2026.

Bucaramanga busca refuerzo de lujo

A pocos días de iniciar la competencia oficial de la temporada 2026 se ha dado a conocer que Atlético Bucaramanga está negociando para incorporar al extremo Emerson Batalla.

El cuadro 'leopardo' ya tiene conversaciones adelantadas con Talleres de Córdoba de Argentina, club dueño de los derechos deportivos del jugador.

Según se informó, en próximos días se podría llegar a un acuerdo para que Batalla se convierta en uno de los fichajes más importantes de Bucaramanga para la temporada 2026.

El futbolista de 24 años se sumaría al cuadro 'leopardo', después de jugar en el 2025 en el Juventude de Brasil.

En su carrera profesional, Emerson Batalla ha vestido las camisetas de América de Cali, Independiente Santa Fe y Alianza Fc en Colombia. En el exterior también ha hecho parte de Talleres y Patronato de Argentina.

Debut de Bucaramanga en la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga debutará en la Liga BetPlay - I de 2026 este sábado 17 de enero recibiendo en el Estadio Departamental Américo Montanini a Millonarios a partir de las 8:30 de la noche.