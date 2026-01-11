



La Dimayor confirmó la programación anticipada de las 19 fechas de la Liga Betplay. El ente rector del fútbol colombiano anunció los días y horas en los que se programarán todos los encuentros del primer semestre del FPC en 2026. Un calendario ajustado debido al Mundial 2026.

Desde la directiva del FPC se anunció que como método de organización se hizo pública la planificación del calendario. Según la Dimayor la confirmación de todo el fixture facilita la organización operativa, deportiva y logística, contribuyendo a una mejor preparación de cada jornada.

Por medio de sus redes sociales se anunció las fechas del todos contra todos para la Liga Betplay. Allí se dio a conocer que la primera fecha arrancará el viernes 16 de enero, mientras que la última jornada se jugará entre el 1 y el 3 de mayo, que aún no tiene definido su calendario.

Sin embargo, la Dimayor confirmó que el fixture para la fecha 10 no será publicado con fechas y horarios definidos, debido a que dicho fin de semana coincidirá con las elecciones de Congreso de 2026. Se espera que los clubes puedan coordinar con los gobiernos locales y las autoridades correspondientes para la definición de la programación.







