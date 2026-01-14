Primer cambio en la Liga Betplay: Dimayor cambiaría fecha y hora de importante partido

Una de las principales novedades, tras la llegada de Carlos Mario Zuluaga como presidente de la Dimayor, es que desde inicio de campeonato, el ente regulador del fútbol colombiano da a conocer el calendario completo de la Liga Betplay, pero como era de esperarse, en el camino aparecen muchas cosas que obligan a hacer modificaciones.

Y para esta oportunidad se dio a conocer que un partido ya programado sería aplazado tras el Carnaval de Barranquilla.

Bien, pues se trata del compromiso entre Junior de Barranquilla y América de Cali que corresponde a la fecha 7 de la primera fase de la Liga Betplay.

Y es que ese partido está programado para darse el próximo lunes 16 de febrero, pero al ser el Carnaval de la capital del Atlántico, tendrá que ser corrido para el miércoles 18 del mismo mes en el Romelio Martínez.

Es importante tener en cuenta que, hasta el momento, la Dimayor no ha confirmado esta noticia, pero se espera que se haga oficial en los próximos días.

¿Cuándo debuta América de Cali y Junior de Barranquilla en la Liga Betplay?

Junior vs Tolima

Domingo, 18 de enero

6:20 pm (hora Colombia)

América vs Internacional de Bogotá

Sábado, 17 de enero

4:10 pm (hora Colombia)

