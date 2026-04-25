Atlético Bucaramanga dejó escapar una oportunidad definitiva y quedó eliminado de la pelea por las semifinales de la Liga BetPlay tras empatar 2-2 en condición de local frente a Jaguares de Córdoba. El conjunto santandereano necesitaba ganar para mantenerse con vida en la tabla, pero terminó cediendo puntos en un partido vibrante y lleno de emociones.

Bucaramanga, eliminado: los goles con los que Jaguares nubló la ilusión leoparda

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El inicio fue cuesta arriba para los leopardos. Jaguares sorprendió temprano y abrió el marcador gracias a Wilfrido De La Rosa, quien definió con pierna derecha dentro del área luego de una asistencia de cabeza de Andrés Rentería. El golpe silenció momentáneamente al estadio y obligó a Bucaramanga a reaccionar.

La respuesta llegó antes del descanso por intermedio de Brandon Caicedo. El atacante apareció en el corazón del área para conectar de cabeza un centro preciso de Aldair Gutiérrez y poner el 1-1, devolviendo la ilusión a la afición local.

En el segundo tiempo, Bucaramanga tomó impulso y logró remontar. Emerson Batalla capitalizó una gran asistencia de Fabián Sambueza y definió con calidad para establecer el 2-1 parcial. En ese momento, el equipo auriverde volvía a meterse en la conversación por un cupo entre los mejores del campeonato.

Bucaramanga cedió puntos valiosos y quedó eliminado: 2-2 contra Jaguares

Sin embargo, cuando parecía que los tres puntos se quedaban en casa, apareció un nuevo golpe visitante. Duván Rodríguez aprovechó una acción dentro del área y definió a quemarropa para sellar el 2-2 definitivo, resultado que cayó como un balde de agua fría en el escenario santandereano.

El empate terminó siendo letal para Bucaramanga, que dependía de una victoria para seguir soñando con la clasificación. Con este resultado, el cuadro dirigido por su cuerpo técnico se despide anticipadamente de la lucha por las semifinales y deberá pensar desde ya en corregir errores de cara al próximo semestre.