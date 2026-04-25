Richard Ríos volvió a confirmar su gran momento en Europa. El mediocampista colombiano fue una de las figuras del triunfo 4-1 de Benfica sobre Moreirense, por la jornada 31 de la Primeira Liga de Portugal, al aportar un gol y una asistencia en una victoria fundamental para las aspiraciones del club lisboeta.

Gol de Richard Ríos con Benfica: brilló en la victoria decisiva ante Moreirense

El volante de la selección Colombia apareció en el minuto 29 para marcar el 2-1 parcial, en un momento decisivo del compromiso. Tras una acción colectiva bien elaborada, Leandro Barreiro encontró a Ríos libre de marca dentro del área y el colombiano respondió con un remate potente que superó al arquero André Ferreira, quien alcanzó a tocar el balón, pero no pudo impedir la anotación.

El tanto tuvo un valor especial porque llegó apenas tres minutos después del empate parcial de Moreirense, que había reaccionado al gol inicial de Benfica. El equipo visitante había igualado en el minuto 26 con Diogo Travassos, pero la respuesta de las ‘águilas’ fue inmediata gracias a la contundencia del mediocampista cafetero.

Desde el arranque, Benfica mostró ambición. Apenas en el segundo minuto, António Silva irrumpió por derecha y asistió a Barreiro para el 1-0. Sin embargo, el protagonismo terminó siendo para Richard Ríos, cada vez más consolidado en el esquema del técnico José Mourinho.

Richard Ríos también incrementó su cifra de asistencias contra Moirense

Además de su gol, el colombiano volvió a aparecer en el tramo final del encuentro. En el minuto 88 entregó una asistencia precisa al serbio Franjo Ivanovic, quien marcó el tercero.

Más allá de los números, Ríos firmó un partido completo: intensidad en la recuperación, dinámica en la salida y llegada constante al área rival. Su influencia en ambos costados del juego lo convirtió en uno de los jugadores más determinantes de la jornada.

Con esta actuación, el mediocampista alcanzó seis goles y seis asistencias en todas las competiciones, las mejores estadísticas de su carrera profesional hasta ahora. El triunfo deja a Benfica en la segunda posición con 75 puntos, a cuatro del líder Oporto, que aún debe jugar su partido.