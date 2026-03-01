David González ilusiona a América en Copa Sudamericana: plan Vs Bucaramanga

América de Cali logró un importante triunfo en la Liga BetPlay al golear en condición de visita 3-0 a Alianza Fc en partido válido por la fecha 9.

El triunfo le sirvió al conjunto 'escarlata' para llegar a 16 puntos e instalarse parcialmente en la segunda posición.

Adicionalmente, los dirigidos por David González afrontarán motivados el partido contra Atlético Bucaramanga del jueves 5 de marzo por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

El plan de América Vs Bucaramanga

En rueda de prensa, después de vencer a Alianza Fc, González se refirió al duelo contra Atlético Bucaramanga.

"Bucaramanga es un gran rival, desde hace dos o tres años viene siendo un equipo muy regular, que siempre está arriba y tiene un gran entrenador con jugadores experimentados y han sido campeones. Será un buen partido, los respetamos, pero sabemos lo que nos jugamos y nuestro objetivo es ir por el partido, sacarlo adelante, ganar y pasar a la fase de grupos", dijo.

Fichaje de Tomás Ángel

El entrenador 'escarlata' también se mostró conforme con el fichaje del delantero Tomás Ángel y aseguró que ya quedó completa la nómina de América.

"Es una llegada que no es sorpresa, era algo que veníamos trabajando desde hace un tiempo. Estamos contentos de que llegue, nos va a dar mucho de lo que nos gusta en la manera de jugar, nos dará continuidad, que entre en el circuito de juego y haga goles. Es importante que sea rápido. Con él estamos listos para pelear por todo", afirmó.