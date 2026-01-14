Bucaramanga prepara dos nuevos refuerzos para el 2026

Atlético Bucaramanga está en la recta final de su preparación para disputar la temporada 2026 en la que debutará este sábado 17 de enero recibiendo en el Estadio Departamental Américo Montanini a Millonarios en la fecha 1 de la Liga BetPlay.

Teniendo en cuenta que el conjunto 'leopardo' tendrá compromiso internacional en la Copa Conmebol Sudamericana, los directivos y el entrenadorLeonel Álvarez decidieron darle continuidad a la mayoría de la nómina que se destacó en 2025.

Del cuadro santandereano salieron Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Por otro lado, se tomó la decisión de renovar los contratos de Aldair Zárate, Kevin Londoño, Gleyler Medina, Luis Vásquez, Carlos Romaña, Jefferson Mena y Luciano Pons.

En cuanto a refuerzos, Atlético Bucaramanga ha confirmado las incorporaciones de Martín Rea y Brandon Caicedo.

Bucaramanga confirmará dos refuerzos

A pocos días de comenzar la Liga BetPlay, se conoció que Atlético Bucaramanga anunciará dos nuevas contrataciones para la temporada 2026.

Se trata de los extremos Yuber Quiñones y Jhon Fredy Salazar, quienes se sumarán al conjunto 'leopardo' por pedido del director técnico Leonel Álvarez.

Quiñones llegará a la capital del departamento de Santander luego de salir de Deportivo Pereira.

Salazar se sumará a Bucaramanga en contrato por un año en condición de préstamo con opción de compra.

En el caso de Jhon Salazar, al jugador de 30 años se le permitió su salida de Junior no estar en los planes del director técnico Alfredo Arias y teniendo en cuenta los pocos minutos que podría sumar en la temporada.