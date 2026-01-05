Bucaramanga prepara nuevo refuerzo extranjero para la Copa Sudamericana

Atlético Bucaramanga está en la búsqueda de refuerzos para disputar la temporada 2026 en la que tendrá como gran reto la serie contra América de Cali por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

El conjunto 'leopardo', que tiene el objetivo de volver a ser protagonista a nivel local e internacional, tal y como lo hizo en 2025, ha anunciado las salidas de Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Por otro lado, los santandereanos no han dado a conocer los nombres de los refuerzos que se sumarán al plantel que tiene bajo su cargo Leonel Álvarez.

Solo hasta este lunes 5 de enero se informó la renovación del contrato del delantero argentino Luciano Pons, quien será el máximo referente en el ataque de Atlético Bucaramanga hasta la temporada 2028.

Bucaramanga prepara refuerzo extranjero

Pocos días después de iniciar los trabajos de pretemporada se ha filtrado que Atlético Bucaramanga tendría un arreglo para incorporar a un nuevo defensa central.

Se trata del zaguero uruguayo Martín Rea Zuccotti, que habría acordado los términos para convertirse en refuerzo del conjunto 'leopardo' en condición de jugador libre, después de haber dado por terminado su vínculo con Liverpool de Montevideo.

Rea cumpliría de esta manera con su segundo ciclo en el Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta que entre el segundo semestre de 2024 y la primera mitad de 2025 hizo parte de la nómina de Deportivo Cali.