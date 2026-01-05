Con un emotivo video, Luciano Pons confirmó en cuál equipo jugará

Atlético Bucaramanga confirmó oficialmente la continuidad de Luciano Pons para la temporada 2026, ratificando así la permanencia de uno de los referentes ofensivos del equipo.

El anuncio se realizó a través de un emotivo video difundido en las redes sociales del club, en el que se confirmó que el delantero argentino seguirá defendiendo la camiseta del Leopardo.

Lea también Edwar López tiene nuevo equipo en la Liga BetPlay tras salir de Santa Fe

En la pieza audiovisual, Pons aparece en plano medio y se dirige directamente a la afición, dejando ver el vínculo que ha construido desde su llegada al conjunto santandereano.

El atacante de 35 años expresó que desde que arribó a Bucaramanga ha vivido muchas sensaciones positivas, destacando el cariño recibido por parte del club y su hinchada.

Asimismo, Luciano Pons aprovechó el mensaje para agradecer todo lo vivido hasta ahora, reconociendo el respaldo constante que ha sentido tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En su intervención, el delantero también hizo un llamado a la unidad, invitando a todo Atlético Bucaramanga a seguir soñando con hacer historia, tanto en el ámbito local como en el internacional.

Balance de Luciano Pons en Atlético Bucaramanga

En cuanto a lo deportivo, Pons firmó una temporada destacada en 2025, en la que disputó 52 partidos oficiales con el conjunto bumangués.

Lea también Didier Moreno tiene acuerdo con un club del FPC tras salir de Junior

Durante ese año, el atacante anotó 24 goles, entregó cinco asistencias, recibió trece tarjetas amarillas y acumuló un total de 4.187 minutos en cancha.

Con la continuidad de Luciano Pons asegurada, Bucaramanga se alista para afrontar la Liga BetPlay y la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, en la que se medirá ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.