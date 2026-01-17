Bucaramanga se reforzaría con un campeón con Junior

El mercado de fichajes en el Fútbol Profeisonal Colombiano todavía no ha cerrado y dos de los protagonistas en estás últimas fechas entran a ser Bucaramanga y Junior de Barranquilla.

Ambas escuadras han hecho movimientos interesantes, el equipo 'tiburón' con renovaciones importantes como las de Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, pero también con la contratación de Luis Fernando Muriel. Aunque Bucaramanga no se queda atrás, renovó a Luciano Pons y también tendría todo listo para confirmar la llegada del delantero, Jhon Fredy Salazar.

Fredy Salazar sería el nuevo fichaje de Bucaramanga para 2026

Bucaramanga le sigue apostando a la presente temporada en donde tendrán varios retos por asumir, entre ellos el de la fase previa de la Copa Sudamericana, por lo que Leonel Álvarez quiere contar con un equipo de lujo que le permita sacar adelante estos compromisos y soñar con un nuevo título.

El cuadro 'leopardo' mantuvo una base sólida de jugadores con los que ya venía trabajando el estratega antioqueño, pero sigue haciendo falta "sangre nueva" por lo que en los planes entraría justamente el extremo, Jhon Fredy Salazar, quien no tuvo su mejor temporada en Junior y estaría buscando minutos en otro club.

Bucaramanga se fijó en el extremo de 30 años con amplia trayectoria en el FPC con equipos como Águilas Doradas, Patriotas y Santa Fe. La oferta sería por préstamo con opción de compra por el 70% de los derechos deportivos.

¿Cómo le fue a Salazar jugando con Junior?

Tras cinco años jugando con Águilas Doradas, Salazar arribó a Junior en el semestre de clausura de la temporada 2025, pero tuvo poco protagonismo, habiendo disputado solamente 17 partidos, para un total de 793 minutos dentro del terreno de juego.