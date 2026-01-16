Pereira no pudo retener a su figura y sería fichaje de The Strongest

El cierre de la temporada 2025 para Deportivo Pereira no fue del todo buena, ya que no solamente cerró con malos resultados futbolísticos, sino que también la crisis económica los dejó bastante golpeados, hasta el punto en el que se tuvieron que hacer varios cambios en la plantilla.

Se tuvo que modificar el banquillo técnico, pero también se tuvieron que tomar medidas en cuanto a los futbolistas con los cuales no se logró llegar a un acuerdo económico tras varios atrasos con sus respectivos pagos. Dentro de los jugadores que se vieron afectados por esta situación se encontraba Adrián Estacio, el tumaqueño que rescindió de su contrato con el cuadro 'matecaña' y estaría próximo a llegar a The Strongest.

Strongest se quedaría con el fichaje de Adrián Estacio

Pereira afrontará una de las temporadas más difíciles en los últimos años, ya que lo hará con una nómina bastante corta y con nombres no tan vistosos como se ha visto con los últimos años debido a la serie de inconvenientes que se vivieron en el cierre de 2025.

Por el momento la base del equipo estaría conformada por el estratega Arturo Reyes, pero el cual no tendría mucho para trabajar tras la gran variedad de salidas en donde se incluye el extremo de Tumaco, Adrián Estacio, a quien no le iría del todo mal, ya que podría llegar a vivir su primera experiencia en el extranjero.

The Strongest se habría fijado en el jugador de 27 años, quien habría quedado como agente libre y tras caerse la negociación con Zamora de Venezuela, estaría próximo a incorporarse al cuadro boliviano.

¿Cómo le fue a Adrían Estacio jugando con Pereira?

Tras su paso por Águilas Doradas, arribó al equipo pereirano a inicios de 2025 y bajo el mando de Rafael Dudamel, tuvo la oportunidad de jugar 16 partidos, un total de 553 minutos dentro del terreno de juego.







