Rodallega le respondió a Teófilo el insulto en el Metropolitano

Hugo Rodallega optó por la altura y la mesura tras la polémica que protagonizó Teófilo Gutiérrez en la ida de la Superliga BetPlay entre Junior FC e Independiente Santa Fe, disputada el pasado jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El partido, que terminó igualado 1-1 y marcó el inicio oficial de la temporada 2026 para ambos clubes, estuvo cargado de tensión, fricción y episodios que trascendieron, especialmente por el insulto de Teófilo a Rodallega.

Santa Fe se fue en ventaja al minuto 45+6, en la última jugada del primer tiempo, cuando Rodallega aprovechó un error defensivo de Junior para definir con categoría y silenciar momentáneamente al Metropolitano.

Junior reaccionó en la segunda parte y encontró el empate al minuto 73 gracias a Teófilo Gutiérrez, quien había ingresado al campo al 53’ y asumió de inmediato el liderazgo al colocarse la cintilla de capitán que dejó Yimmi Chará.

Fue justamente en el ingreso del barranquillero a la cancha cuando se produjo la polémica, ya que mientras se ajustaba la banda, Teófilo lanzó un insulto directo hacia Rodallega, diciéndole: “Estás hablando mucho, cagón”, frase que no pasó desapercibida para las cámaras.

Sin embargo, lejos de responder desde la confrontación, Rodallega decidió no engancharse en la provocación y mantuvo su enfoque en el juego.

Un día después del encuentro, el delantero de Independiente Santa Fe se refirió al episodio en diálogo con Blu Radio, donde dejó claro que para él solo se trató de un episodio aislado en la cancha.

La respuesta de Rodallega a Teófilo Gutiérrez

“Admiro mucho la carrera de otro colega, no solamente soy admirador de Teo, sino de Carlos Bacca, Falcao García, Adrián Ramos, Carlos Darwin Quintero, Luis Fernando Muriel…”, expresó Rodallega, destacando el respeto que siente por futbolistas que han marcado época en el balompié colombiano.

Incluso, aclaró que no hubo oportunidad de diálogo directo con Gutiérrez tras el partido, pero fue enfático en señalar que el respeto sigue intacto: “Él sabe que le tengo admiración y mucho respeto”, sentenció, dando una respuesta diplomática y madura que contrasta con la polémica vivida en Barranquilla.

Partido de vuelta de la Superliga

Ahora, con la serie completamente abierta, Santa Fe y Junior volverán a verse las caras el próximo miércoles 21 de enero en El Campín de Bogotá, donde más allá de los roces verbales, se definirá al primer campeón del fútbol colombiano en 2026.