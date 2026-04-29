Bucaramanga se renueva; confirman nueva salida

Atlético Bucaramanga se renueva para el segundo semestre de 2026 y este martes 28 de abril anunció una nueva salida. Se trata de Hernando Flórez Betancourt, quien no continuará en el cargo de gerente deportivo y adicionalmente dejará de pertenecer a la institución santandereana.

"El Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el gerente deportivo, Hernando Flórez Betancourt, deja de pertenecer a la institución a partir de la fecha", confirmó el conjunto leopardo en un comunicado oficial.

Flórez sale de Atlético Bucaramanga tras haber sido "pieza fundamental" del título conseguido en la temporada 2024.

"Su trabajo dejó bases importantes en el crecimiento deportivo del equipo. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros retos profesionales y personales", destacó el equipo leopardo.

En el mismo comunicado en el que se anunció la salida de Flórez, el cuadro santandereano explicó que en próximos días dará a conocer el nombre del nuevo gerente deportivo.

"El Club se permite informar que en los próximos días se dará a conocer el nombre del profesional que asumirá la gerencia deportiva, en línea con los objetivos estratégicos y deportivos de la institución, garantizando la continuidad del proyecto y el fortalecimiento del equipo", se explicó.

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Bucaramanga define su técnico

Tras anunciar la salida del gerente deportivo, Atlético Bucaramanga sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico, quien asumirá la dirección del plantel profesional en reemplazo de Leonel Álvarez.

Adicionalmente, el cuadro leopardo sigue negociando la terminación del contrato de Álvarez y de su cuerpo técnico.