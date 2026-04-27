Bucaramanga espera un milagro: las cuentas para clasificar a los Play-Offs

Mucho ha pasado en esta Liga BetPlay 2026-I para el Atlético Bucaramanga que contó con Leonel Álvarez como director técnico, pero que no pudo sacar los mejores resultados para optar por sellar una clasificación a las fases finales del rentado local.

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Además de competir en esta Liga BetPlay, el club quedó eliminado de la Copa Sudamericana y esto empezó a complicar a los ‘Leopardos’ que bajaron drásticamente su nivel desde ese golpetazo frente al América de Cali. Después de la salida de Leonel Álvarez, el equipo se ilusionó con una goleada frente a Boyacá Chicó que fue determinante para seguir peleando.

La salida de Aldair Quintana, las cuatro derrotas de Leonel Álvarez que significaron su salida fueron determinantes para que el club perdiera algunas unidades claves y para que esté en un momento sumamente incómodo para sellar la clasificación a los Play-Offs de la Liga BetPlay.

EL ÚNICO ESCENARIO QUE LE SIRVE AL ATLÉTICO BUCARAMANGA EN LA FECHA 19

Por esas cuatro derrotas consecutivas y un cúmulo de cosas que complicaron la temporada dejan al Atlético Bucaramanga con urgencias en busca de sellar la clasificación. Los santandereanos tendrán que salir del Américo Montanini en la fecha 19 cuando enfrenten a Fortaleza en Bogotá.

Queda todavía una mínima chance para sellar la clasificación. Bucaramanga tendrá que sumar de a tres contra Fortaleza en Bogotá y esperar una serie de resultados. Es decir, no dependen de sí mismos, y necesitarán varias cosas para estar dentro de los ocho.

En estos momentos, Bucaramanga es decimosegundo en la tabla de clasificación con 23 unidades y con una buena diferencia goleadora de +6. Esto podría ser determinante en caso de empatar en puntos con alguna institución en las primeras ocho plazas.

Bajo este panorama, Bucaramanga debe ganar de visitante enfrentando a Fortaleza para llegar a 26 unidades. Santa Fe, Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín cuentan con ese puntaje y ese es uno de los primeros factores que los complican. Millonarios tiene 25 puntos superando a los santandereanos.

Bucaramanga tendrá que ganar en Bogotá y que Santa Fe, Deportivo Cali ni el Medellín sumen puntos en sus respectivos partidos. Los santafereños reciben a Internacional de Bogotá, los caleños visitan al Deportes Tolima, mientras que los antioqueños serán locales contra Águilas Doradas. Además, Millonarios tampoco podría sumar de a tres.

Si Bucaramanga supera a Fortaleza llegará a 26 puntos. En ese orden de ideas, les podría servir que Millonarios saque un empate contra Alianza Valledupar y clasificar por diferencia de gol, siempre y cuando Santa Fe, Cali y Medellín pierdan.

BUCARAMANGA BUSCA TÉCNICO PARA EL 2026-II

De acuerdo con información de Jotas Mantilla en Planeta Fútbol, la designación de un nuevo entrenador que estaba casi hecho para lo que resta del primer semestre no se dará. La idea es que pueda terminar el cuerpo técnico que quedó encargado en este momento.

Jotas afirmó que, “sobre el nuevo técnico, la directiva entiende que el campeonato lo va a terminar el actual técnico de la Sub-20, el profesor Wilbert Perea”. Este entrenador dirigirá los tres partidos restantes que quedan en la Liga BetPlay 2026-I y se trabajará para elegir a un perfil ideal de cara al segundo semestre.

Por ahora, no ha habido ofertas concretas por un entrenador, pero la idea es traer un candidato de envergadura para poder pelear por buenos resultados en la siguiente Liga BetPlay. Jotas Mantilla había informado que suenan Pablo Repetto, Alberto Gamero y en la lista también se metió Jorge Fossati.

LOS CLASIFICADOS HASTA AHORA EN LA LIGA BETPLAY 2026-I

Ya se empiezan a definir varios aspectos en este todos contra todos de la Liga BetPlay. Entre esos componentes está el de la tabla general con la ventaja deportiva que ya es para Atlético Nacional y habrá una pelea por esa segunda casilla entre Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla.

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El Bucaramanga aspira a quedarse con uno de esos dos cupos restantes que quedan para los Play-Offs, después de que se definiera ya la entrada de Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas.