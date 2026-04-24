La salida de Leonel Álvarez del cargo de director técnico de Atlético Bucaramanga tiene un nuevo capítulo, teniendo en cuenta la información que se ha conocido desde la capital del departamento de Santander, la cual asegura que las partes no han llegado a un acuerdo para dar por finalizado el contrato.

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Lo cierto es que Álvarez no ha estado al frente del conjunto leopardo desde el pasado domingo 12 de abril y el plantel profesional ha sido dirigido por Andrey Moreno.

Cuerpo técnico de Leonel Álvarez demandaría a Atlético Bucaramanga

Este viernes 24 de abril, el periodista Daniel Angulo dio a conocer en Despierta Win que el cuerpo técnico de Leonel Álvarez tiene entre sus planes demandar a Atlético Bucaramanga.

La decisión se habría tomado, teniendo en cuenta las dificultades para llegar a un acuerdo en la terminación de los respectivos contratos.

Extraoficialmente se ha conocido que Leonel Álvarez y su cuerpo técnico no están dispuestos a ceder en las condiciones del contrato firmado y pretenderían la totalidad del pago de este para desvincularse de Atlético Bucaramanga.

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Por otro lado, el conjunto leopardo estaría tratando de llegar a un acuerdo en cuanto a los aspectos económicos.

Atlético Bucaramanga busca técnico

Mientras trabaja en la salida de Leonel Álvarez, los directivos de Atlético Bucaramanga también trabajan en la búsqueda de un nuevo director técnico.

Entre la baraja de candidatos se han mencionado nombres como los de Alberto Gamero, Juan Carlos Osorio y Pablo Peirano.

Bucaramanga lucha por la clasificación

Atlético Bucaramanga, en medio de la polémica por el caso de Leonel Álvarez, lucha por meterse al grupo de los ocho para disputar los playoffs.

Los leopardos están en la posición 12 con 22 puntos y en las dos últimas jornadas enfrentarán a Jaguares y a Fortaleza con el objetivo de llegar a 28 unidades y aspirar a un lugar en los ocho.