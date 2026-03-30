Bucaramanga sufre nueva sanción de la Dimayor

El Comité Disciplinario de la DIMAYOR dio a conocer este lunes 30 de marzo la resolución 030 de 2026 en la que quedó reportado Atlético Bucaramanga.

El equipo leopardo fue castigado con una multa ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco mil pesos ($8.754.525).

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"Sancionar al Club Atlético Bucaramanga S.A. (“Bucaramanga”) con multa de ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco mil pesos ($8.754.525), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 11ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre Internacional de Bogotá S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A".

¿Por qué castigaron a Bucaramanga?

A Atlético Bucaramanga se le sancionó por retrasar el inicio de la rueda de prensa, posterior al partido contra Internacional de Bogotá por la fecha 11.

El oficial de medios aseguró que el entrenador Leonel Álvarez y el jugador designado se demoraron 15 minutos.

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“EL DT Y EL JUGADOR DEL CLUB ATLÉTICO BUCARAMANGA TARDARON 15 MINUTOS MAS EN SALIR PARA ATENDER LA RUEDA DE PRENSA.”, señaló la resolución.