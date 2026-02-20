Bucaramanga tendrá cuatro bajas e importantes novedades Vs Cali en la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga está listo para recibir este sábado 21 de febrero a Deportivo Cali en el Estadio Departamental Américo Montanini en partido válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay-I de 2026.

El equipo leopardo tratará de volver al triunfo en el certamen, después de haber empatado en las más recientes jornadas frente a Deportivo Pasto y Deportes Tolima.

Bajas en Bucaramanga para recibir a Deportivo Cali

Para recibir a Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga tendrá cuatro importantes bajas, que sin duda han puesto a pensar al director técnico Leonel Álvarez.

Se trata de los mediocampistas Félix Charrupí y Leonardo Flórez, el extremo Jhon Fredy Salazar y el delantero Brandon Caicedo.

Charrupí no está disponible, ya que deberá pagar dos fechas de sanción tras haber sido expulsado en el duelo contra Tolima.

Por otro lado, Flórez, Salazar y Caicedo han reportado problemas físicos.

Alineación de Bucaramanga Vs Deportivo Cali

Teniendo en cuenta las bajas, Atlético Bucaramanga contará con un equipo competitivo con el cual se podría conseguir la victoria frente a Deportivo Cali.

Aldair Quintana seguirá defendiendo el arco y contará con Aldair Gutiérrez, Yefferson Mena, Martín Rea (o José García) y Fredy Hinestroza en la zona defensiva.

En el medio campo se ubicarán Aldair Zárate y Gustavo Charrupí, mientras que en el frente de ataque estarán Fabián Sambueza, Juan Camilo Mosquera, Emerson Batalla y Luciano Pons.