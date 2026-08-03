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EN VIVO Bucaramanga vs Cúcuta | minuto a minuto y goles | Fecha 3 de la Liga BetPlay

Siga las emociones del partido que se disputará este lunes 3 de agosto en el Estadio Américo Montanini.
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EN VIVO Bucaramanga vs Cúcuta | minuto a minuto y goles | Fecha 3 de la Liga BetPlay
EN VIVO Bucaramanga vs Cúcuta // Colprensa y Pes Logos
Liga Betplay Colombia - Primera División II 2026
Temporada Regular - Fecha 3
Bucaramanga Bucaramanga
Programado
Cúcuta Cúcuta
Estadísticas del partido

La Liga BetPlay 2026-II comienza este lunes 3 de agosto con uno de los partidos más llamativos de la tercera jornada. Atlético Bucaramanga recibirá a Cúcuta Deportivo en una nueva edición del tradicional clásico del oriente colombiano, un duelo que siempre genera expectativa entre las aficiones de Santander y Norte de Santander.

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El conjunto leopardo llega en un buen momento luego de sumar cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones. En el estreno sorprendió al derrotar 1-0 a Millonarios en El Campín, mientras que en la segunda fecha igualó 1-1 frente a Llaneros, resultados que lo mantienen en la parte alta de la tabla.

Por su parte, Cúcuta Deportivo todavía busca levantar cabeza en el arranque del campeonato. El equipo motilón sufrió una dura derrota 5-1 ante Once Caldas en la primera jornada disputada en el estadio Palogrande, y su compromiso de la segunda fecha frente a Internacional de Bogotá fue aplazado, por lo que llegará con menos ritmo de competencia.

El encuentro se jugará en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga y tendrá una medida especial de seguridad: no habrá presencia de público visitante. Las autoridades decidieron restringir el ingreso de aficionados del Cúcuta para evitar inconvenientes en un partido considerado de alto interés regional.

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Minuto a minuto de Bucaramanga vs Cúcuta

Bucaramanga vs Cúcuta: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro Bucaramanga vs Cúcuta está programado para este lunes 3 de agosto a las 8:00 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 10:00 p. m.; en España a las 03:00 a. m., mientras que en Estados Unidos será a las 9:00 p. m. (Washington y Miami), 8:00 p. m. (Chicago) y 6:00 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Win Sports + y Win Play. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de Deportes RCN.

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