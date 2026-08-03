Carlos Antonio Vélez sobre el futuro de Teo Gutiérrez: "Sería un gran técnico"

Teófilo Gutiérrez anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional al final de la temporada 2026. Con 41 años, el delantero deja la actividad con 17 títulos a nivel de clubes en Turquía, México, Argentina, Portugal y Colombia. Adicionalmente, Gutiérrez se retira con importantes distinciones individuales entre las que se destaca haber sido rey de América en 2014 y elegido en el mejor equipo de Conmebol en el mismo año.

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Teo Gutiérrez confirmó su partido de despedida

A pesar de estar en competencia con Junior en la Liga BetPlay-II de 2026, Teo Gutiérrez anunció con gran anticipación su partido de despedida, el cual fue programado para el 19 de diciembre en el remodelado estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Con el objetivo de garantizar un acompañamiento masivo de hinchada, el atacante ya puso a la venta las entradas para el duelo.

Carlos Antonio Vélez ve a Teo Gutiérrez como un gran técnico

Este lunes 3 de agosto, Carlos Antonio Vélez se refirió al retiro de Teófilo Gutiérrez. El analista destacó al delantero como un futbolista "inteligente" y además anticipó que lo ve como un "gran técnico".

"Un jugador de fútbol excepcional, un jugador súper talentoso ofensivamente, supremamente inteligente, que siempre entendió el juego. Hay muchos que juegan bien, pero no entienden el juego", dijo.

"Teo toma una decisión correcta y se va a ir un hombre muy inteligente que siempre entendió el juego, podría ser un gran técnico", agrego.

Vélez también aseguró que Teo, durante su carrera, cumplió un papel fundamental en la Selección Colombia que disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014.

"Teo fue vital en una Selección Colombia entre 2014 y 2015 en la Eliminatoria antes del Mundial de Brasil. Además fue quien le dio el título al Deportivo Cali, el último que puede contar en sus vitrinas y en Junior siempre entró para resolver problemas. Maneja el tiempo, por experiencia sabe que es lo que tiene que hacer con la pelota y sin ella. Con el correr del tiempo se fue desgastando", afirmó.