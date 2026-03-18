Bucaramanga vs. Once Caldas EN VIVO: Liga BetPlay HOY miércoles ¿dónde ver?

Este miércoles 18 de marzo se llevará a cabo el partido entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas, duelo que estaba pactado para disputarse ayer, pero que debido a problemas en la logística de viaje del equipo blanco de Manizales tuvo que ser reprogramado para el día hoy.

El Estadio Américo Montanini de la ciudad de Bucaramanga será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido, donde el equipo dirigido por el técnico Leonel Álvarez buscará volver al triunfo luego del reciente empate a cero goles contra Internacional de Bogotá.

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Así llega Bucaramanga y Once Caldas al duelo por Liga BetPlay

El conjunto ‘Leopardo’ se ubica de momento en la sexta posición del torneo con 18 puntos, que recordemos debe un partido para quedar al día en el calendario y buscará vencer a un rival que también se ubica en la parte alta de la tabla.

Y es que Once Caldas protagoniza de momento una gran campaña, ubicándose en la tercera posición de la liga con 22 puntos, equipo liderado por el goleador Dayro Moreno que viene de 4 victorias consecutivas en esta competencia, venciendo a Fortaleza, Boyacá Chicó, Deportivo Cali y Deportivo Pasto.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas

El partido correspondiente a la fecha 12 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este miércoles 18 de marzo a partir de las 7:30 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por la señal de Win Sports y por la plataforma digital de Win Play.

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De manera internacional se podrá ver el partido por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrá seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos, especialmente por sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas.