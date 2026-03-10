Bucaramanga vs Pereira EN VIVO HOY martes 10 de marzo- Liga BetPlay

Se disputa la décima jornada de la Liga BetPlay en la que los protagonistas serán Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira, dos escuadras que empezaron de manera similar la competencia, pero que con el pasar de los compromisos el rendimiento ha venido cambiando drásticamente, en especial para el cuadro 'matecaña'.

Bucaramanga tendrá la oportunidad de auspiciar como local en el Estadio Américo Montanini y llega con la obligación de reivindicarse con su hinchada tras el duro golpe que vivieron al quedar eliminados de la Copa Sudamericana a manos de América de Cali.

El equipo de Leonel Álvarez ahora tendrá que enfocarse en la liga, en la que llevan un invicto de cinco partidos en los que no conocen la derrota, pero también varios compromisos empatados que dejan al club a penas en la octava casilla con 14 unidades.

Mientras que por el lado del club que dirige Arturo Reyes, el panorama es más desalentador, ya que se encuentran en el puesto 18, sin haber ganado ningún partido hasta el momento, y con tan solo cuatro puntos.

Bucaramanga vs Pereira: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 10 de marzo

El partido Bucaramanga vs Pereira por la décima fecha de la Liga BetPlay se disputará este martes 10 de marzo a partir de las 18:20 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

