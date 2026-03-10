Programación fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I continuará este fin de semana con la disputa de la undécima fecha del campeonato, una jornada que se jugará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo.

Se trata de una de las pocas fechas del torneo que se desarrollará en su totalidad durante un fin de semana —incluyendo el viernes—, lo que permitirá que los equipos eviten contratiempos en su calendario de cara a la recta final.

Varios de los partidos generan expectativa debido al momento que viven algunos clubes en el campeonato. Entre los más llamativos aparece el duelo Once Caldas vs Deportivo Pasto, así como el que disputarán Atlético Nacional y Llaneros FC.

También destacan los compromisos entre Internacional de Bogotá y Atlético Bucaramanga, además del choque entre América de Cali y Deportes Tolima, equipos que pelean por mantenerse en la zona de clasificación.

A medida que avanza el campeonato, esta jornada también podría empezar a definir el panorama para varios clubes, pues algunos quedarían muy comprometidos en la tabla y prácticamente sin opciones de pelear por un cupo en los playoffs.

Partidos y horarios de la fecha 11 de la Liga BetPlay

Viernes 13 de marzo

6:20 p. m.

Once Caldas vs Pasto

Palogrande

8:30 p. m.

Nacional vs Llaneros

Atanasio Girardot

Sábado 14 de marzo

2:00 p. m.

Internacional vs Bucaramanga

Techo

4:10 p. m.

Cúcuta vs Cali

General Santander

6:20 p. m.

Chicó vs Millonarios

La Independencia

8:30 p. m.

Santa Fe vs Alianza

El Campín

Domingo 15 de marzo

4:00 p. m.

Pereira vs Águilas

Las Atalayas

4:10 p. m.

América vs Tolima

Pascual Guerrero

6:20 p. m.

Jaguares vs Medellín

Jaraguay

8:30 p. m.

Junior vs Fortaleza

Romelio Martínez

Cabe recordar que la tabla de posiciones de la Liga BetPlay aún no es fidedigna, pues hay varios partidos postergados, y será hasta las últimas jornadas cuando realmente tome forma esta.